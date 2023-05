Une nouvelle formule et un nouveau nom pour la Course de l’Anse

L’École polyvalente La Pocatière organise la course L’Éveil du Phénix, une nouvelle mouture de la célèbre Course de l’Anse qui a connu beaucoup de succès durant les années 2010.

L’initiatrice de l’événement, l’enseignante en éducation physique de l’école Nancy Millard, souhaitait ramener une course pour la population du Kamouraska, après une pause de cinq ans.

« L’idée est de faire bouger les jeunes et moins jeunes, dans un contexte amusant et familial. Après des années marquées par la COVID, et à un an de ma retraite, j’ai eu envie de remettre en place un événement sportif pouvant attirer la population de La Pocatière et des environs », résume Mme Milliard.

La course a donc été rebaptisée et un nouveau concept est proposé : les courses se font en équipes, à relais. L’argent amassé sera remis aux équipes sportives du Phénix de l’École polyvalente La Pocatière.

« L’argent récolté aidera les élèves moins bien nantis à payer les frais d’inscriptions ou de costumes sportifs. », ajoute l’enseignante.

La présidence d’honneur a été confiée à Stéphane Dubé, ambassadeur de la course à pied à La Pocatière et fondateur du club de course Vagabons-Pieds.

La course se tiendra le dimanche 4 juin, dès 8 h, à la polyvalente. Les inscriptions se font en ligne. Toutes les informations sont disponibles sur la page Facebook « L’Éveil du Phénix ».

Source : École polyvalente La Pocatière