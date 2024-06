Une première journée de réflexion en habitation au Kamouraska se tiendra le jeudi 12 septembre prochain au Centre Bombardier de La Pocatière. Près d’une centaine d’intervenants des milieux municipal, communautaire et politique sont attendus.

Cette journée servira à dresser le portrait des défis soulevés suite aux multiples rencontres faites par la chargée de projet en habitation à la MRC, Nancy Fortin. Également, les résultats du sondage réalisé en mai auprès de la population kamouraskoise, qui a répondu en grand nombre, seront présentés. Sur invitation, l’événement a également pour objectif de permettre aux partenaires de contribuer activement à l’élaboration d’une politique commune en habitation qui façonnera l’avenir de la région.

Il est aussi prévu d’accueillir Adam Mongrain, directeur habitation, de l’organisme Vivre en ville, expert reconnu dans le domaine. Il prononcera une conférence sous le thème Comprendre et agir : lieux communs en habitation. Il sera entre autres question de la crise de l’habitation, de conjuguer l’offre résidentielle avec les besoins de la population, et de quelques exemples de contexte d’abordabilité résidentielle.

Une proposition de vision et des orientations de la politique seront présentées. Elle sera suivie d’ateliers de réflexion pour déterminer les actions à réaliser collectivement. « Nous sommes convaincus que cette collaboration entre les divers acteurs de la région permettra de mettre en place une politique en habitation avec des actions concrètes et durables pour aider notre collectivité à faire face aux défis actuels et ainsi, poursuivre le développement de la région du Kamouraska », mentionne le préfet élu, Sylvain Roy.

La politique régionale en habitation du Kamouraska sera à l’image du territoire, et elle devrait être déposée au conseil de la MRC en début d’année 2025 pour son adoption officielle. Les actions de la chargée de projet en habitation de la MRC de Kamouraska, Nancy Fortin, sont rendues possibles grâce à la participation financière du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation dans le cadre du volet Soutien au rayonnement des régions du Fonds régions et ruralité ainsi que du fonds éolien de la MRC de Kamouraska.

Source : MRC de Kamouraska