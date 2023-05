Une programmation 2023-2024 audacieuse pour les Arts de la scène

Avec près de 80 spectacles à l’horaire pour la saison 2023-2024, les Arts de la scène (ADLS) de Montmagny démontrent encore une fois à la population de la région leur vigueur et leur dynamisme.

Lancée le lundi 15 mai dernier à la salle Edwin-Bélanger, où le 25e anniversaire de l’organisme de diffusion culturelle de la Côte-du-Sud a été souligné, la programmation 2023-2024 risque fortement d’en impressionner plus d’un. En effet, avec une multitude de spectacles à l’affiche, passant de la danse au rock avec plusieurs haltes pour le théâtre et l’humour, les ADLS offriront une programmation digne des plus grandes villes du Québec.

Commençant à l’automne 2023, un hommage symphonique sera rendu aux Beatles avec le Beatles Story Band, et Elyzabeth Diaga présentera son épopée qui retrace quatre décennies de rock au féminin avec Queens of Rock.

Le printemps 2024 signera par ailleurs le retour de Michel Rivard, avec sa tournée Le tour du bloc/Une promenade à travers 50 ans de chanson, et Daniel Bélanger sera également présent à Montmagny avec son plus récent opus Mercure en mai.

Quant à Michaël Rancourt, qui célèbre 35 ans de carrière avec sa 10e tournée, il brillera de nouveau avec une formule exclusivement francophone mettant en vedette les grandes voix d’artistes disparus.

Du côté du théâtre, on retrouvera notamment la pièce inspirée du très populaire roman d’Agatha Christie, Ils étaient dix, et la comédie de Francis Veber, Le Placard.

En humour, les artistes Sam Breton, Ève Côté, Christine Morency, Rachid Badouri, Dominic Paquet, P-O Forget, Guy Nantel et Boucar Diouf ont déjà annoncé leur retour pour la saison. À ceux-ci s’ajoute le duo Brick et Brack, le tandem Olivier Martineau et Mathieu Cyr, Mike Beaudoin, Mégan Brouillard, Marthe Laverdière, Laurent Paquin, Katherine Levac, Martin Vachon, et le grand retour de Marc Dupré qui rangera sa guitare pour mieux se raconter.

Pour ce qui est de la musique et de la danse, la soprano Marie-Josée Lord reprendra les textes des grands poètes québécois, et le Montréal Guitare Trio (MG3) rendra un hommage à Ennio Morricone. Guy Bélanger sera quant à lui armé de sa ceinture d’harmonicas, et Karen Young et Marianne Trudel offriront un hommage à Joni Mitchell. Le virtuose Alexandre Da Costa présentera Stradivarius, je me souviens.

Les amateurs de danse seront aussi comblés par trois propositions fort diversifiées, soit Ample Man Danse, Destins croisés et La Résistance.

Les jeunes en auront aussi pour se distraire, puisque ceux-ci pourront écouter le conte musical Le loup de Noël, et regarder le cirque miniature Cirk’Alors et le spectacle immersif Le Mobile, ainsi qu’Arthur l’aventurier au Maroc.

Le clou de la saison sera indéniablement la présentation à l’aréna de Montmagny du projet Arène qui mélange lutte et cirque — une cocréation de Flip Fabrique et Robert Lepage.

« Au courant de l’actuelle saison, nous avons présenté plus d’une quinzaine de spectacles à guichet fermé, ce qui démontre l’importance de réserver tôt ses sièges. Je tiens à remercier notre fidèle public qui contribue à notre succès année après année. De plus, nous recensons davantage de spectateurs curieux provenant de villes plus éloignées. Souvent, ces derniers prolongent leur visite et séjournent dans notre région. Les ADLS et l’ensemble des partenaires récoltent ainsi les dividendes des investissements semés il y a maintenant 25 ans », a déclaré Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la scène.

Pour de plus amples renseignements concernant la programmation 2023-2024, contactez les Arts de la scène au 418 241-5799 ou par courriel au billetterie@adls.ca. Il est toujours possible de s’informer directement sur le site web de l’organisme au adls.ca.