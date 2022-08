Vélo de montagne : Une autre compétition régionale au Boisé Beaupré

Entre 150 et 200 coureurs sont attendus pour cet événement qui prendra le nom de Coupe Ras L’Bock, commanditaire officiel de l’événement. L’an dernier, lors de la 1 re édition de cette compétition régionale, un nombre similaire de cyclistes avaient découvert les sentiers de vélo de montagne du Boisé Beaupré. Tous étaient repartis séduits par la qualité du site et de l’organisation.

Stéphane Rousseau promet la même ambiance cette année, appuyé par une armée de 35 bénévoles encore mieux « rodés » que l’an dernier. « On aimerait que davantage de gens de la région assistent aux compétitions, c’est du bon calibre et c’est unique dans la région. L’an dernier, peut-être la peur de la COVID était toujours présente, mais on s’attendait à une meilleure assistance », souligne l’organisateur.

De plus, ces 150 à 200 coureurs, qui devront s’inscrire au préalable sur un site internet à confirmer, compétitionneront sur de nouveaux parcours qui demeurent encore à déterminer, le Boisé Beaupré étant actuellement en chantier pour procéder à l’amélioration de ses sentiers. Au terme de ces travaux, un vélo-parc et 5 km de sentiers réservés au vélo de montagne et au fat bike auront été aménagés. Neuf autres kilomètres doivent être aménagés dans une phase 2 maintenant confirmée et encore davantage ultérieurement, lors d’une troisième phase de développement.