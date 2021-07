5e édition de La Semaine du patrimoine à Saint-Roch-des-Aulnaies

La Semaine du patrimoine de Saint-Roch-des-Aulnaies se tiendra du 7 au 15 août 2021 sur une note festive, car elle marquera le 5e anniversaire.

Sous le thème Un patrimoine bien vivant ! le comité organisateur dévoile une programmation riche et variée pour célébrer le patrimoine dans toutes ses dimensions. Les activités permettront à un large public de découvrir les richesses patrimoniales de Saint-Roch-des-Aulnaies, et aussi de la région.

Des visites guidées de maisons patrimoniales en autobus permettront au public de découvrir l’histoire et l’architecture des maisons ancestrales. De plus, un parcours pédestre se concentrera sur les maisons ancestrales autour de la Place de l’église. Dans le cadre d’une causerie, l’historien Gaston Deschênes fera connaître les ravages de la Conquête par les Anglais. Pour les adeptes de restauration de maisons anciennes, des vidéos sur les artisans et propriétaires de maisons anciennes du Kamouraska seront présentées par Martin Morais dans une causerie sur le patrimoine bâti.

Des démonstrations de sciage de bardeaux, un atelier de tournage de bois et un autre de sculpture sur bois permettront au public de voir les artisans à l’œuvre et d’échanger avec eux. Deux expositions seront présentées : l’une sur l’agriculture d’hier à aujourd’hui et une autre sur les scies à chaîne.

Plusieurs concerts sont au programme, dont Murmures du fleuve, une présentation d’instruments de musique anciens avec Mélanie Pelletier à l’accordéon qui fera chanter l’auditoire, et L’Orchestrad du Kamouraska avec un spectacle de musique traditionnelle et de danses « callées ». Les jeunes ne sont pas en reste avec un rallye pour les enfants et adolescents, une véritable course au trésor !

Des activités récréatives sont aussi à l’honneur avec le retour de La Croûte du pays, une pizza au four à bois organisée par Les Amis de la Seigneurie et une épluchette de blé d’Inde, offerte par les Chevaliers de Colomb et qui clôturera les activités.

Le patrimoine est bien vivant à Saint-Roch-des-Aulnaies et le 5e anniversaire de La Semaine du patrimoine est l’occasion de dévoiler ses richesses et de fêter un événement rassembleur et unique.