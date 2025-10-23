8 étapes pour installer un climatiseur mural

Installer un climatiseur mural est une solution efficace pour rafraîchir une pièce de manière silencieuse et écoénergétique. Contrairement aux modèles portatifs ou aux fenêtres, le climatiseur mural offre une performance stable et un confort durable. Cependant, son installation demande de la précision, du matériel spécialisé et, dans bien des cas, le recours à un professionnel certifié.

Les 8 étapes pour une installation de climatiseur mural réussie

Choisir l’emplacement parfait

Idéalement, l’unité intérieure du climatiseur doit être placée sur un mur extérieur, à une hauteur d’environ deux mètres, loin des sources de chaleur et des obstacles comme les meubles ou les rideaux. L’objectif est de permettre une diffusion uniforme de l’air frais dans la pièce. L’unité extérieure, quant à elle, doit être placée sur une surface stable, bien ventilée et accessible pour l’entretien.

Vérifier la structure du mur

Avant de percer, il faut s’assurer que le mur peut supporter le poids de l’unité intérieure. Les murs porteurs sont généralement les plus solides, mais des renforts peuvent être nécessaires dans certains cas. Il est également important de repérer les conduites électriques et de plomberie à éviter.

Installer le support mural

Le support mural fourni avec l’appareil doit être fixé solidement au mur à l’aide de vis et de chevilles adaptées au matériau (béton, brique, gypse). Il faut impérativement utiliser un niveau à bulle pour s’assurer que la plaque est bien horizontale.

Percer le trou pour les conduits

Un trou d’environ 7,5 cm de diamètre doit être percé à travers le mur pour faire passer les conduits (tuyaux de réfrigérant, câble électrique et tuyau de drainage). Ce trou doit être légèrement incliné vers l’extérieur afin de faciliter l’évacuation de la condensation.

Monter l’unité intérieure

Une fois les conduits insérés dans le trou, l’unité intérieure peut être fixée au support mural. Il faut s’assurer que les tuyaux ne sont pas écrasés ou trop pliés, ce qui pourrait compromettre le fonctionnement du système. Il est recommandé de faire appel à un professionnel certifié pour manipuler le fluide frigorigène, car cela nécessite des compétences techniques et un permis.

Installer l’unité extérieure

L’unité extérieure doit être installée sur un support mural ou une dalle de béton. Il faut laisser un espace dégagé autour pour assurer une bonne circulation de l’air et éviter toute surchauffe. Elle doit également être protégée des intempéries (neige, pluie, soleil direct) par un toit ou un abri sans obstruer la ventilation. L’unité extérieure est reliée à l’unité intérieure par des conduits frigorifiques, des fils électriques et un tuyau de drainage. L’étanchéité des raccords est essentielle pour garantir le bon fonctionnement du système.

Effectuer le raccordement électrique

Le raccordement électrique est une étape cruciale qui doit respecter les normes de sécurité en vigueur. Un disjoncteur dédié est souvent requis, ainsi qu’un câblage adéquat selon la puissance de l’appareil. Le travail doit être réalisé par un électricien qualifié ou par un installateur ayant les compétences nécessaires.

Tester le système et finaliser l’installation

Une fois tous les branchements terminés, il faut effectuer un test complet pour vérifier le bon fonctionnement du climatiseur et s’assurer qu’il n’y a aucune fuite de réfrigérant. Ces opérations exigent des outils spécifiques et une expertise technique.

Faire appel à un professionnel : un choix avisé

Bien que certaines étapes ci-dessus puissent sembler accessibles, l’installation d’une climatisation murale exige une planification rigoureuse, des compétences techniques précises ainsi qu’un savoir-faire pointu, notamment pour les raccordements frigorifiques et électriques. Une mauvaise installation peut nuire à la performance de l’appareil, réduire sa durée de vie et annuler sa garantie.

Confier l’installation à un professionnel certifié est donc recommandé. Cela permet de respecter les normes, d’assurer la sécurité de votre logement et d’optimiser le rendement énergétique de votre appareil.