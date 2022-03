Année sabbatique pour le baseball sénior à La Pocatière

Les dirigeants de la Ligue de baseball Puribec ont confirmé que les Escaladeurs de La Pocatière vont se prévaloir de leur droit de prendre une année sabbatique. L’ancien conseil exécutif de l’équipe affiche toutefois une volonté que l’équipe puisse reprendre du service en 2023.

Rappelons qu’il y a quelques semaines, le conseil exécutif de l’équipe a démissionné en bloc. Le conseil indiquait ne pas se retrouver au sein de la direction que prenait la Ligue. Le président démissionnaire Éric Miville indiquait que tous les membres du CA préféreraient œuvrer au sein d’une ligue plus « locale » avec des joueurs de la place et dans des moyens financiers accessibles. « On ne veut pas d’une ligue de joueurs importés qui peuvent coûter 500 à 600 $ par “game” », a déclaré Bryan McBrearty, ancien directeur des Escaladeurs.

La Pocatière passe donc en sabbatique, ce que permet les règlements actuels de la Ligue de baseball Puribec. L’objectif est d’assurer la survie du Club et de faciliter le travail du prochain conseil d’administration.

Selon Bryan McBrearty, l’organisation des Escaladeurs est en bonne santé financière et il suffirait de trois ou quatre volontaires pour reprendre le flambeau. Il aurait toutefois été impossible d’aligner une équipe complète et locale sur le terrain cette année, en raison de l’apparition de nouvelles équipes sénior et junior en périphérie de La Pocatière.

À ce chapitre, l’ancien directeur cite l’équipe sénior de Montmagny-L’Islet qui évolue également au sein du circuit Puribec et qui a fait particulièrement mal à l’alignement des Escaladeurs ces dernières années, car certains joueurs provenaient jadis de ce territoire. Idem pour la nouvelle équipe junior de Saint-Pascal lancée l’an dernier, au sein de laquelle les joueurs peuvent évoluer jusqu’à 23 ans et qui a aligné jusqu’à cinq à six joueurs des Escaladeurs la saison dernière, selon les parties.

« Dans le cas de Saint-Pascal, on est très heureux du départ de cette équipe, car une fois que la roue sera bien enclenchée, elle sera vraiment complémentaire aux Escaladeurs. Déjà, l’an prochain, il y a des joueurs qui auront atteint leurs 23 ans et qui devront faire le saut au sénior, ce qui devrait aider à reconstituer l’équipe des Escaladeurs. Le bassin de joueur au Kamouraska est intéressant actuellement, l’engouement pour le baseball est réel, la sabbatique devrait être bénéfique pour permettre à la future organisation de mieux s’arrimer à la nouvelle dynamique du marché », poursuit-il, un son de cloche similaire à celui du président de Ligue Puribec Denis Bérubé.