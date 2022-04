Appel à projet pour une œuvre d’art public extérieur

La communauté aulnoise vivra, cette année, deux événements d’importance, soit la reconstruction de la roue à eau (godets) du moulin banal, la plus grande au Québec (7,3 mètres) et la reconnaissance tant espérée au patrimoine culturel immatériel du savoir-faire du meunier-artisan, porteur magistral de cette tradition millénaire. C’est pour rendre hommage à tous les meuniers qui se sont succédé à la Seigneurie des Aulnaies depuis l’établissement des trois moulins successifs que le comité a fait le choix d’utiliser les pièces de bois et de métal résiduelles de la roue qui a terminé sa vie de travail pour la création d’une sculpture monumentale sur le site patrimonial du domaine des Aulnaies à proximité du dernier moulin construit en 1842. Vous trouverez sur le site de la municipalité à l’onglet « affaires municipales, sous-menu appel à projet » tous les détails, y compris la fiche d’inscription et les éléments à inclure à votre dossier de candidature.