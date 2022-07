As du volant à 11 ans

Ne cherchez pas Ralph Lizotte derrière le guidon d’un vélo comme tous les jeunes de son âge, car c’est plutôt un bolide de course qu’il s’amuse à piloter sur les circuits reconnus du Québec, et cela, depuis l’âge de sept ans. À 11 ans, ce véritable as du volant n’aspire rien de moins qu’au titre de champion de sa catégorie dans la série Mini Sportsman.

La série Mini Sportsman, qui rassemble 21 jeunes coureurs dans deux catégories distinctes, s’apparente à du NASCAR en miniature. Avec déjà trois sorties à son actif avec autant de podiums, Ralph Lizotte est actuellement premier de la division « Élite ». Le 10 juillet dernier, à l’Autodrome Chaudière de Vallée-Jonction, il a terminé à nouveau en première position, lui permettant de trôner confortablement au sommet du classement avec une avance de 35 points sur son plus proche adversaire.

« Il a déjà atteint le 83 km/h scanné et ce n’était pas son tour le plus rapide. Par moment, il peut facilement atteindre le 90 à 100 km/h. À Vallée-Jonction, il a même réalisé une course en une seconde de moins que Louis-Philippe Lauzier de Saint-Pacôme (NDLR Champion Sportsman Québec en 2020) », raconte fièrement son père, Cédric Lizotte.

Outre le talent de Ralph qui est pour quelque chose dans son succès, son père Cédric apporte aussi beaucoup dans sa réussite. Pour cette famille de Saint-Onésime-d’Ixworth, la course automobile est une véritable passion qui se transmet de père en fils. Ancien pilote automobile sur glace, Cédric a lui-même participé à des compétitions durant une dizaine d’années, entre autres celles organisées par son père Serge Lizotte. Le grand-papa de Ralph est d’ailleurs celui qui a eu l’idée de le pousser à joindre le circuit Mini Sportsman. Le projet n’a pas tardé d’emballer Cédric qui s’est empressé d’acheter un bolide usagé et de le mettre à niveau pour lancer son fils. Cette année, ils sont appuyés dans l’aventure par près d’une trentaine de commanditaires de la région.

« J’ai beaucoup de connaissances dans la mécanique et la performance. Aujourd’hui, j’ai l’occasion d’offrir ça à mon fils et ça me réjouit. J’aurais bien aimé moi-même avoir le mécanicien de mes rêves à l’époque où je coursais. »

Pilote d’expérience

Après quatre étés de compétitions, dire que Ralph a eu la piqûre de la course serait un euphémisme. Avec plusieurs podiums derrière la cravate, il parle déjà de ses exploits en employant des termes techniques réservés aux initiés de la course automobile. Tout comme ses performances qui se raffinent au fil des courses, ses connaissances en mécanique se développent au même rythme et permettent de bien orienter Cédric dans les améliorations à apporter au véhicule.

Cette expérience vient aussi avec des revers, comme un accident survenu l’an dernier alors qu’il est entré de plein fouet dans un mur de béton, au moment où il se faisait dépasser dans une courbe par un autre adversaire moins expérimenté. Heureusement, Ralph a été chanceux et il s’en est tiré sans être trop amoché. « J’ai fait un peu de motocross pour reprendre confiance et après j’ai repris le volant », dit-il aujourd’hui.

Cédric a dû néanmoins passer plus de 100 h de travail dans son garage pour remettre le bolide en état. Et son cœur de père, dans l’histoire ? « Quand t’as fait ça toute ta vie, tu connais les risques du métier et t’apprends à avoir confiance. Ralph, il a ça dans le sang », avoue-t-il.

Autre victoire