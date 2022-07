Atelier d’initiation aux pigments ancestraux avec l’artiste Claudine Cousineau

Le Jardin floral accueille, le temps d’une journée, l’artiste Claudine Cousineau, qui partagera ses savoir-faire et initiera à la fabrication de pigments ancestraux et d’aquarelle le samedi 6 août 2022. De 10 h à 11 h 30, venez vous initier aux pigments de la terre que l’on peut trouver ici, le long du fleuve et ailleurs au Québec.

De la cueillette à la transformation, vous découvrirez et mènerez les étapes vous permettant d’obtenir la couleur naturelle et ancienne prête à utiliser. Ensuite, de 13 h 30 à 15 h, assistez à la fabrication d’une aquarelle écologique et durable à travers le temps. Quelques essais sur papier fait à la main vous attendent, de façon participative, afin d’en visualiser la concentration pigmentaire et la transparence.

Cette activité est rendue possible grâce à la collaboration de la MRC de Kamouraska dans le cadre de l’Entente de développement culturel du Ministère de la Culture et des Communications. Pour connaître la programmation complète du Jardin floral ou vous inscrire à l’activité, rendez-vous sur www.jardinfloraldelapocatiere.com sous l’onglet événements ou suivez-nous sur Facebook. Rappelons que le Jardin floral est un jardin public unique et inspirant, où l’on retrouve plus de 600 végétaux. Ouvert tous les jours de mai à octobre, l’accès au Jardin est libre et gratuit avec contribution volontaire.