Aucun point cette fin de semaine pour l’Everest

La vedette des visiteurs a été Maxime Gervais. L’attaquant de 18 ans a complété la rencontre avec quatre passes, et a aidé Olivier Tourchot à réaliser son tour du chapeau lors de buts en avantage et en désavantage numérique, ainsi que dans un filet désert en fin de rencontre. L’autre buteur pour Saint-Jérôme a été Alexandre Lefebvre qui a enfilé ses quatrième et cinquième de la saison.