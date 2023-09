Autonomie alimentaire : Les régions ont besoin de soutien

L’automne étant à nos portes, cette saison rime avec récolte et moisson pour les producteurs de grains du Québec. Avec les intempéries du dernier été, certains producteurs se retrouveront toutefois devant des champs moins foisonnants, anéantissant ainsi les promesses d’une abondante récolte.

L’été pluvieux s’ajoute à de nombreux enjeux de compétitivité pour le secteur des grains de l’Est-du-Québec. Rappelons d’ailleurs que l’autonomie alimentaire du Québec dépend de son approvisionnement en grains.

Il devient ainsi primordial que le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation mette en place un programme spécialement dédié aux producteurs des régions éloignées.

Les producteurs de grains de l’Est-du-Québec font face à plusieurs enjeux de compétitivité. Par définition, les régions éloignées des grands centres sont souvent plus loin des autres intervenants de la chaîne de valeur.

C’est-à-dire que la distance amène son lot de défis, comme le coût des transports, et complique l’accès aux transformateurs. L’éloignement restreint aussi le choix des cultures et ainsi limite les opportunités des producteurs et productrices de grains.

À ces enjeux s’ajoute la disponibilité des programmes de sécurité des revenus, exposant ainsi les producteurs à des risques financiers qui entravent le développement de leurs exploitations. Notre vocation est de nourrir le Québec, mais il devient de plus en plus difficile de le faire.

Nous soulignons toutefois que l’adaptation des programmes complémentaires aux besoins spécifiques de notre région nous permettrait de continuer notre mission.

En parallèle, il est essentiel de poursuivre la recherche fondamentale pour élargir le choix des cultures et innover pour faire face aux intempéries climatiques.

Selon nous, il est aussi essentiel de soutenir l’investissement dans les régions pour encourager le développement de nouvelles infrastructures agricoles, et maintenir notre capacité de production.

Au Québec, les régions comme la nôtre font face à des défis particuliers; conséquemment, il faut leur fournir des solutions adaptées. Madame la Ministre Blanchette-Vézina, avec la récente poussée inflationniste et la guerre en Ukraine, les réserves et l’approvisionnement en grains sont des enjeux stratégiques pour les gouvernements du monde entier.

L’agriculture au Québec est une histoire de solidarité, et c’est d’ailleurs en se serrant les coudes que nous avons développé nos régions. Nourrir le Québec n’est pas une mince affaire et nous avons, cette fois-ci, besoin du support du gouvernement pour continuer à le faire.

Francis Caouette, président des Producteurs de grains de l’Est-du-Québec