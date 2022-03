Benoit Picard invite à l’évasion avec son premier roman

Aller simple pour l’inconnu raconte l’histoire de Rosalie, 28 ans, à la vie bien rangée : métro, boulot, dodo, avec en prime un amoureux à ses côtés. Un réveil brutal à la Julia Roberts dans Mange, prie, aime lui fait réaliser qu’elle n’est pas heureuse, ce qui la pousse à plier bagage avec une amie, Clara, pour faire le tour du monde. Entre l’Europe et l’Asie, les deux jeunes femmes prennent toutefois des chemins différents. Seule, Rosalie poursuit son périple et fait la connaissance de Liam, un Australien au lourd passé, mais avec qui la chimie opère.

« Quand Rosalie part avec sa meilleure amie, elle n’a jamais voyagé. Elles ont chacune une grosse valise et un sac à dos. Elles entrent dans un train et elles ont de la difficulté à circuler dans l’allée centrale, car la valise est trop grosse. Cette naïveté des premiers voyages, c’est assez proche de ce que j’ai moi-même vécu les premières fois », raconte-t-il.

Un peu comme l’auteur au fil de ses propres expéditions, Rosalie va apprendre à voyager, sauf que ce sera dans un seul et même périple. Une nouvelle maturité se développera donc, au fur et à mesure qu’elle poursuit sa quête.

« Au départ, j’avais choisi de raconter l’histoire de façon linéaire. Plus j’avançais dans l’écriture et plus je trouvais que la séparation de Rosalie et Clara était quelque chose de mystérieux à expliquer. Déconstruire l’histoire de cette façon, par chapitre, s’est imposé tout naturellement. Au final, c’est comme si ça donnait deux histoires en une », explique l’auteur.