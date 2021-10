Biz, lauréat 2021 du Prix Saint-Pacôme

« Charmés tout d’abord par l’écriture sensible et imagée de l’auteur, la poésie de ses images et la structure inventive du roman, les membres du jury ont sélectionné Les abysses de l’auteur Biz comme meilleur roman policier des deux dernières années. Ces abysses bien définis par l’utilisation d’une chronologie inversée nous racontent l’histoire d’un père et de sa fille, vivant chacun dans leur propre prison ; le père dans sa prison réelle à la suite d’un meurtre qui lui a valu le surnom du “boucher de Baie-Comeau”, et la fille, dans la cellule la plus terrible, celle qui se cache dans son cerveau. Roman de paternité et d’amour, de relations troubles, d’un moment de bascule où les protagonistes tombent dans une fosse sans fond, un regard acéré sur notre société, la recherche d’une vérité pas toujours évidente et une intrigue haletante, Les abysses est un heureux amalgame de tous les ingrédients formant un excellent roman noir », mentionne Richard Migneault, président du jury, directeur d’école à la retraite, lecteur compulsif, chroniqueur et passeur littéraire, qui prend plaisir à parler des livres qu’il aime.