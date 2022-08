Ça roule au skateparc de La Pocatière

Un montant de 86 253 $ a été accordé dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, alors que la Ville de La Pocatière investit un montant de 58 230 $ dans ce projet. C’est pour faire suite à une demande du Comité du skateparc, piloté par Projektion 16-35 et le Carrefour des jeunes, qui souhaitait un réaménagement de cette infrastructure, que la Ville s’est penchée sur la question. Dans un premier temps, un montant de 15 000 $ a été investi dans le parc l’an dernier afin de faire l’achat de modules. Des travaux de resurfaçage en béton et le réaménagement du parc seront faits au printemps 2023 grâce à l’acceptation du projet au PSISRPE et à l’implication de la Ville.