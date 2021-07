Camp musical St-Alexandre : 100 000 $ pour un Studio Desjardins plus intemporel

Des investissements majeurs ont été réalisés au Studio Desjardins du Camp musical St-Alexandre. 100 000 $, dont 25 000 $ provenant de Desjardins, ont été injectés pour mettre à niveau les équipements et revoir le traitement acoustique de la régie afin que les installations puissent traverser les années à l’abri de l’obsolescence programmée.

Le Studio Desjardins existe depuis 2010 sur le site du Camp musical St-Alexandre. À l’époque, il était aménagé à même le Pavillon ASTA. Lorsque la possibilité de rénover les installations du Camp et de bonifier le parc immobilier s’est présentée en 2012, un bâtiment indépendant a été construit pour abriter le Studio. Depuis, il n’avait pas subi de modifications majeures.

Après une dizaine d’années d’opération, la rapidité à laquelle la technologie évolue a fini par rattraper le Studio Desjardins. Des investissements importants se devaient d’être faits pour maintenir sa pertinence et corriger la désuétude technologique souvent provoquée par l’obsolescence programmée des appareils.

« Ça fait sept ans que je viens au Camp. Déjà, quand je suis arrivé, le système n’était plus à jour et l’obsolescence programmée nous empêchait de mettre les appareils à niveau. On a parlé beaucoup sur le comment on voulait réaliser cette opération d’améliorations des installations avant de se lancer dedans. On ne voulait surtout pas revivre ce qu’on a vécu ces dernières années », raconte Philippe Venne, responsable du Studio Desjardins

Le directeur du Camp musical Mathieu Rivest a eu l’idée de créer un collectif de gens qui fréquentent l’endroit, qui sont des techniciens professionnels et qui ont une connaissance pointue du Studio Desjardins. Le fruit de cette consultation a permis d’orienter le projet et de cibler un créneau qui distinguera le lieu — on l’espère — des autres studios professionnels.

« Notre système mélange aujourd’hui des équipements analogiques et digitaux. La console Trident, par exemple, est entièrement analogue. Avec le retour du vinyle, l’esthétique sonore de l’analogique est de nouveau recherchée par les musiciens et c’est aussi ce qui va nous permettre d’éviter la désuétude rapide à laquelle nos équipements ont fait face dans le passé », poursuit Philippe.

Outre ces nouveaux équipements et le traitement acoustique effectué en régie, le parc de micro a également été entièrement refait, sans oublier l’ajout d’un air climatisé, grâce à la participation financière de Desjardins, dont le studio porte le nom depuis ses débuts. Le ministère de la Culture et des Communications et le Camp musical complètent le montage financier pour l’ensemble du projet.

« Le Studio Desjardins est un projet axé à la fois sur la jeunesse et la vitalité du milieu, qui encourage également l’accessibilité à la culture dans notre région. C’est clairement le genre de projet auquel Desjardins aime s’associer », mentionne William Soucy, ancien campeur et aujourd’hui adjoint à la direction générale à la Caisse Desjardins du Centre-Est-du-Kamouraska.

Résidences d’artistes

Aussi anodine soit-elle, l’ajout de cet air climatisé rend possible l’utilisation du Studio pour des résidences d’artistes estivales. L’orientation sud du bâtiment faisait grimper rapidement la chaleur en été, rendant les lieux invivables, ajoute Mathieu Rivest.

Lors de notre passage, l’artiste bas-laurentienne Véronique Bilodeau avait justement investi les lieux avec ses musiciens pour une résidence de quelques jours. Elle est la première artiste professionnelle à tester les nouveaux équipements du Studio Desjardins et elle s’est montrée ravie des investissements réalisés.

« J’étais déjà venue avec mon équipe en 2018. On avait vécu une belle expérience à enregistrer des mélodies au piano, mais beaucoup de misère avec l’ordinateur. Si je me souviens bien, on avait mis un bon 2 h à tout transférer ce qu’on avait enregistré. Le renouvellement de l’équipement était bienvenu et ça vient clairement changer toute la dynamique des lieux », a-t-elle déclaré.