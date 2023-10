Centre communautaire : A-t-on besoin de tout ce prestige?

Je veux partager mon opinion sur la dernière réunion du conseil municipal de Saint-Pascal.

À la suite de cette réunion, j’ai posé une question sur le coût de la rénovation du Centre communautaire Robert-Côté. J’ai demandé le coût réel de la rénovation, et on m’a dit qu’il était de 7,2 M$, moins la subvention de 2,2 M$. Il y avait deux projets : un petit et un plus gros, et la Ville a choisi le plus gros, en raison de la hauteur de la subvention.

Était-ce réellement nécessaire d’aller vers un si gros projet, alors qu’il y a besoins beaucoup plus urgents? Les rues sont colmatées à coût exorbitant, il y a des inondations dans les rues dans le bas de la ville lors de pluies diluviennes, l’eau a mauvais goût, sans parler des résidus de cernes dans les toilettes et les douches.

Toujours dans le cadre de ce projet, la Ville de Saint-Pascal a dû dédommager Atelier 5 en raison de nouvelles expertises de sol à coût élevé. Peut-être auriez-vous pu réduire les coûts avec un plan un peu plus modeste?

La question que je me pose : a-t-on besoin de tout ce prestige? Je suis d’accord de fournir des besoins à la communauté, mais nous sommes déjà surchargés avec les augmentations de loyer, de nourriture, et nous n’avons pas les moyens de subir des augmentations à nos taxes. Il faut demeurer conscient de la capacité de payer des citoyens.

Je recommande à la Ville de Saint-Pascal de se réaligner sur le petit projet initial; il y a des besoins beaucoup plus urgents pour les citoyens.

Hélène Dumont, Saint-Pascal