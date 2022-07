Champs créatifs : La céramique sous toutes ses facettes

Artistes et passionnés de céramique se donnent rendez-vous pour une deuxième année dans le rang du Mississipi à Saint-Germain-de-Kamouraska. L’événement Champs créatifs – exposition céramique s’y tiendra les 23 et 24 juillet de 10 h à 18 h et déjà 13 céramistes ont confirmé leur présence.

Champs créatifs – exposition céramique est l’initiative d’Annie Savard et Gabrielle Lorrain, deux amoureuses de l’art céramique qui s’y adonnent pratiquement à temps plein. Elles ont eu l’idée d’unir leur force et de créer ce rendez-vous l’an dernier afin de rassembler d’autres artistes comme elles de l’Est-du-Québec. L’événement est de retour sous chapiteau comme l’an dernier, au 235 rang Mississipi.

« On a accueilli l’année dernière 550 personnes sur deux jours, malgré une demi-journée de pluie. Les céramistes qui ont participé sont repartis conquis. Aller à la rencontre des gens, échanger et expliquer la démarche artistique derrière chaque pièce leur a beaucoup plu », explique Annie.

Sur Facebook, les deux organisatrices présentent au compte-goutte les céramistes qui seront présents cette année : Marie-Ève Lemieux, A + J Métissage, Amélie Gravel, Judith Dubord, Lambert la potière, Cotillon Céramique, Diane Demers, Roxane Cournoyer et Atelier Tandoori, sont les noms dévoilés jusqu’à présent. Des images de leurs créations permettent de découvrir l’étendue de leurs « champs créatifs », soit plus utilitaire pour certains ou plus sculptural pour d’autres.

Le Sacré Atelier

En parallèle, Gabrielle et Annie travaillent un projet d’atelier céramique au Kamouraska depuis environ un an et demi. Le choix du local, la sacristie de l’Église de Saint-Germain-de-Kamouraska, s’est arrêté tout récemment. Des travaux y sont actuellement réalisés et les deux céramistes projettent ouvrir le tout à l’automne.

« On a eu un déclic pour la sacristie. Le lieu (église) est très dynamique et animé (NDLR Présence d’une école de cirque entre les murs). Pour notre projet c’est intéressant, car ça ouvre la porte à de belles collaborations », poursuit Gabrielle.

Le Sacré Atelier – Espace Céramique offrira des cours grand public, aux camps de jour, organisera des ateliers créatifs ou libres, des classes de maître, ou servira de lieu de résidence d’artistes. De l’avis de Gabrielle, qui donne des cours directement chez elle à Saint-Bruno-de-Kamouraska depuis quelques années, l’intérêt pour le médium céramique serait grandissant, ce qui est encourageant pour leur projet.