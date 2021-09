CHIMÈRES, le tout nouveau spectacle déambulatoire de Fleuve | Espace danse

C’est dans la continuité de son événement annuel À Ciel Ouvert | Danser sur l’infini de l’horizon… que Fleuve | Espace danse offre cette année encore un spectacle déambulatoire extérieur multidisciplinaire. Le 18 septembre prochain, dès 19 h, le grand public aura l’opportunité de prendre part à cet événement qui réunira danse, conte, cirque et œuvre lumineuse dans le décor naturel et maritime de Saint-Jean-Port-Joli.

Le parcours déambulatoire se déroulera en petits groupes dans une atmosphère intime et se limitera à cinq départs de 25 personnes seulement. Il faudra vite réserver sa place pour vivre cette expérience artistique intitulée « Chimères ».

Imaginé par Chantal Caron, le spectacle « Chimères » s’inspire des récents événements et des temps très anciens. « Chimères » est une invitation à la rencontre du vivant des profondeurs : primordial et relié au monde, au cœur du mythe et des éléments. Chemin vers un autre plan du réel, c’est une connexion au récit des anciens, aux créatures de la terre, des airs et des abysses. Un retour aux sources de notre appartenance à la Nature, pour qu’enfin nous redevenions vivants, éblouissants et fabuleux.

Plusieurs artistes de renom prendront part à ce spectacle original. Le conteur Alexis Roy, la compagnie Ample Man Danse, Look-Up Arts Aériens et plusieurs autres artistes de Saint-Jean-Port-Joli prendront part à cette expérience culturelle hors du commun qui culminera avec la toute dernière création de Fleuve | Espace danse.

