Cinq médailles pour le Club sportif Appalaches

Le dimanche 19 mars dernier, le Club sportif Appalaches participait à une compétition de ski de fond à Dégelis. Le club de ski de fond Pleins Poumons était l’hôte de cette compétition en style classique au Centre récréatif GDS. Soixante-quatre fondeurs de cinq différents clubs — Fredericton, Rimouski, Saint-Antonin, Dégelis, L’Islet — ont participé à cette quatrième tranche du circuit régional. Le club de L’Islet était représenté par 17 athlètes accompagnés de deux entraîneurs : Matthieu Clotteau et Arnaud Maurice. C’était la délégation la plus nombreuse qui participait à l’événement. Les cinq médaillés du club sont : Vincent Marquis sept ans (or), Alycia Fournier neuf ans (or), Rose St-Pierre huit ans (argent), Émile Deschênes neuf ans (argent), Edgar St-Pierre dix ans (argent).

Source : Club sportif Appalaches