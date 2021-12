Circuit senior KRTB : Des discussions ont eu lieu avec Saint-Jean-Port-Joli

Les formations de La Pocatière et Saint-Pascal s’épanouissent grandement au sein du nouveau Circuit senior KRTB. Évoluant toujours au sein de la Ligue de hockey Côte-Sud Coors Light (LHCS), Saint-Jean-Port-Joli a aussi eu des discussions pour « passer à l’est » comme ses deux voisines kamouraskoises.

Le président du Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli Jimmy Jacques a confirmé au Placoteux que des discussions ont eu lieu entre le Circuit senior KRTB et sa formation avant le début de l’actuelle saison de hockey, mais l’intérêt n’y était pas. Le calibre de jeu supérieur de la LHCS est ce qui a essentiellement motivé la poursuite au sein de cette ligue, dit-il.

« On trouve que la LHCS a encore à offrir pour nous. C’est vrai qu’on n’a pas beaucoup de relève au sein de l’équipe, mais les joueurs n’ont pas poussé non plus pour aller vers une ligue plus locale comme celle du KRTB », ajoute le président.

Selon les règlements actuels de la LHCS, le Pavage Jirico a la possibilité de faire appel à six joueurs provenant de l’extérieur de son marché d’origine afin d’augmenter la compétitivité de son club au sein de la ligue. Malgré cela, l’équipe est avant-dernière au classement, alors qu’elle trônait souvent en tête lors des débuts de la LHCS, en plus d’avoir remporté trois championnats d’affilés entre 2013 et 2015, avant que l’expansion de la ligue vers l’ouest ne prenne de l’ampleur.

Selon Jimmy Jacques, ce résultat serait attribuable à plusieurs blessés au sein de la formation, qui a vu 37 joueurs se succéder dans l’uniforme depuis le début de la saison. « Notre gardien de but principal a été blessé dès le premier match, ça n’aide pas. » Il promet que le Pavage Jirico aura retrouvé son « plein club » d’ici la fin décembre.

Jimmy Jacques souligne également que le calendrier des dernières semaines n’était pas non plus en faveur de sa formation. En novembre, son équipe a joué deux parties par fin de semaine trois week-ends sur quatre, rappelle-t-il, ce qui a été peut-être plus exigeant qu’à l’habitude pour la plupart des joueurs qui ont été un an et demi sans pratiquer à cause de la pandémie. « C’est sûr que ça s’est fait sentir sur le physique des gars », poursuit-il.

Bonnes assistances

Tout l’automne, le Pavage Jirico a enregistré des assistances d’environ 300 spectateurs à domicile. Lors de parties contre Montmagny, ce nombre frôlait même les 400 partisans. Cette rivalité particulièrement « payante » avec Montmagny est un plus en faveur de la LHCS, reconnaît Jimmy Jacques. Lors du match du 26 novembre dans la capitale de l’oie blanche, l’assistance a même grimpé à 700 spectateurs, malgré les impondérables comme le passeport vaccinal et les autres règles restrictives liées à la COVID-19.

La relève demeurant néanmoins un enjeu préoccupant pour la formation de Saint-Jean-Port-Joli, Jimmy Jacques se garde bien de fermer complètement la porte au Circuit senior KRTB. Le plus grand sentiment d’appartenance au club lorsque ce dernier est composé uniquement de joueurs locaux est aussi un plus à considérer, avoue-t-il.