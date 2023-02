Circuit sénior KRTB : Deux victoires pour les Seigneurs

La fin de semaine dernière avait lieu le début des séries pour les Seigneurs dans le circuit KRTB. Rappelons que la première coupe KRTB a été remportée par la formation pocatoise l’année dernière, exploit qu’elle désire répéter de nouveau.

Les Seigneurs ont affronté le Frontalier construction/Unic pour la première ronde des séries quatre de sept. Les Seigneurs ont remporté le premier duel chaudement disputé à La Pocatière vendredi, par la marque de 5 à 3. Ils ont récidivé le lendemain à Rivière-Bleue avec une victoire de 6 à 2. La troisième partie de cette série se tiendra le vendredi 10 mars à 21 h au Centre Bombardier de La Pocatière.

Récompenses

Ayant une fiche de 13 victoires en 16 parties en saison régulière, les joueurs des Seigneurs se sont distingués au sein du Circuit sénior KRTB. Le capitaine Philippe Pelletier et ses deux assistants Loïc Picard et Antoine Lord ont reçu la bannière des champions 2022-2023. Par la même occasion, le gardien de but Samuel Sirois a été récompensé pour sa bonne saison en recevant le titre du meilleur gardien du but. En 12 parties, Samuel a récolté un total de dix victoires et a maintenu une excellente moyenne de 2,37 buts accordés par partie.

Source : Les Seigneurs de La Pocatière