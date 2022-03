Club Gymagine : Don pour l’achat de matériel

Le club de gymnastique Gymagine de La Pocatière tient à remercier la Fondation Bob Bissonnette (www.fondationbobbissonnette.com) pour la subvention d’un montant de 3700 $ qui a servi à acheter du matériel d’entraînement pour nos plus jeunes gymnastes du secteur récréatif. Ce matériel comprend notamment des cerceaux, des blocs, des matelas, un mini trampoline, des échasses, des ballons sautoirs, des sacs de sable, une planche d’équilibre, une échelle en demi-lune et plus encore.

Sur la photo, on peut voir une partie du matériel acheté ainsi que les responsables de la Fondation, des membres du conseil d’administration du club de gymnastique, mais également quelques jeunes membres du club.

Source : Club Gymagine