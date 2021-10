Concert de l’Ensemble vocal « Le Chœur Joly »

L’Ensemble vocal « Le Chœur Joly » de Saint-Jean-Port-Joli annonce son tout nouveau concert intitulé « Chants de la Nativité » qui sera présenté à l’Église de Sainte Louise le dimanche 21 novembre 2021, à 14 h.

Dirigé par Mme Peggy Bélanger et accompagné par Michel Angers au théorbe et à la guitare, l’ensemble port-jolien offrira un programme varié composé de Noëls anciens et de carols anglais, de même que des airs plus contemporains.

Les billets sont en vente aux endroits suivants : boutique « La Fée minine » de Saint-Jean-Port-Joli, Marché aux Caissons de Sainte-Louise, auprès des choristes au 418 508-1447 et à l’entrée le jour du concert.

Prenez note que le respect des mesures sanitaires de même que la présentation du passeport vaccinal seront de rigueur à ce concert.