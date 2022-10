Concert de l’Ensemble vocal Chœur Joly

L’Ensemble vocal Chœur Joly de Saint-Jean-Port-Joli a le plaisir d’annoncer son tout nouveau concert de Noël intitulé « Paix sur la terre » qui sera présenté à l’Église de Saint-Roch-Des-Aulnaies le dimanche 27 novembre à 14 h.

Dirigé par Mme Peggy Bélanger et accompagné de Anna Spirina au piano et de Julia Millet au hautbois, l’ensemble port-jolien offrira un programme varié composé de Noëls anciens, de plusieurs pièces parmi les plus remarquables du répertoire de musique sacré et des œuvres plus contemporaines.

Les billets sont en vente aux endroits suivants : À la boutique Conter Fleurette de Saint-Jean-Port-Joli, au Marché des Aulnaies de Saint-Roch-des-Aulnaies, auprès des choristes au 418 508-1447 et à l’entrée le jour du concert.