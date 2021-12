Concert hommage à André-Gagnon : La Salle André Gagnon accueillera un de ses pianos

« On parle d’une année de réflexion et de préparation. C’était le moment parfait. Musicalement, j’étais fier d’avoir pu organiser tout cela, a dit Mathieu Rivest, président de la campagne de financement et directeur musical de l’événement. Il y avait les proches, qui étaient émus. La nostalgie des cordes. Le recueillement. La fin, avec une section plus rythmique. Et finalement un jam imprévu. C’était un beau cocktail réussi ».