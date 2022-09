Conférence sur une découverte archéologique de la Maison Pelletier à Sainte-Anne-de-la-Pocatière

À la suite de la découverte de fondations dans un champ par son propriétaire dans le secteur ouest de la municipalité, une fouille et un inventaire archéologique ont été réalisés. Des fondations en pierre ont été mises au jour.

Les découvertes archéologiques et les recherches historiques ont permis de révéler qu’il y avait là une maison occupée par la famille Pelletier à partir de 1761. Détails d’architecture, objets et recherches historiques révèlent un passé unique de l’histoire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Cette conférence présentée par Pierrette Maurais, ethnologue et archiviste, et par Dominique Lalande, archéologue et consultante en patrimoine, dévoilera le riche patrimoine de ce site archéologique. Un pan de l’histoire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière sera dévoilé.

La conférence aura lieu le vendredi 30 septembre à 17 h à la salle municipale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, au 395, chemin des Sables Est. Réservation préférable au 418 856-3192, ou à agentev@ste-anne-de-la-pocatiere.com.