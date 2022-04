De belles performances pour les gymnastes du club de gymnastique GYMAGINE

Le samedi 19 mars dernier, le club de gymnastique GYMAGINE de La Pocatière était l’hôte de la première compétition du circuit régional de l’Est-du-Québec de la saison 2021-2022. Il s’agissait de la première compétition régionale depuis deux ans et 115 gymnastes provenant des sept clubs de gymnastique de l’Est-du-Québec ont pris part à cette compétition.

Ce sont 13 gymnastes du circuit régional du club GYMAGINE qui ont participé à l’événement et qui ont récolté un total de 40 médailles et de 14 rubans. Toutes les gymnastes ont bien performé, et toutes en sont ressorties avec des récompenses, mais notons particulièrement les performances de cinq gymnastes qui se sont taillé une place dans les trois premières positions au cumulatif dans leur catégorie respective.

Dans la catégorie R3 8-10 ans : Mélina Lehouillier ; dans la catégorie R4 11-12 ans : Anne Belhumeur ; dans la catégorie R5 11-12 ans : Angélique Dion St-Amant ; dans la catégorie R5 13-14 ans : Rosalie Beaupré ; dans la catégorie R5 15 ans + : Laura Poirier-Bourque.