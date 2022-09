Débat : Frédéric Poulin satisfait de son chef

Réuni avec des sympathisants lors du premier débat des chefs diffusé sur les ondes de TVA, Frédéric Poulin, candidat du Parti conservateur du Québec en Côte-du-Sud, dresse un bilan fort positif pour son chef, Éric Duhaime.

« Les électeurs ont pu voir un homme posé, intelligent et rassembleur. Il incarne ce qu’on peut espérer de mieux chez un chef d’État. Son adversaire, François Legault, a semblé déstabilisé tout au long de la soirée. Son langage corporel en disait long sur son inconfort. Il présentait au contraire une mine renfrognée. Celle d’un homme en manque de leadership qui s’accroche tant bien que mal à son autorité illégitime », a déclaré Frédéric Poulin.

Le débat a aussi pu mettre en évidence que le PCQ se démarque nettement de tous les autres partis, selon M. Poulin. « Il a été la seule véritable opposition au gouvernement Legault au cours des dernières années. Il est le seul à proposer d’augmenter l’efficacité du système de santé en y intégrant le secteur privé. Il est le seul à vouloir enrichir les Québécois grâce à leurs ressources gazières. Il est le seul à s’engager à offrir les plus importantes baisses d’impôts grâce à une gestion responsable des fonds publics et une réduction de la taille de l’état. Éric Duhaime a montré que nous offrons aux Québécois une nouvelle option qui dépasse les vieux clivages. Notre programme est complet, cohérent et va bien au-delà de la seule défense des libertés individuelles, » a ajouté Frédéric Poulin.

Source : Frédéric Poulin, candidat du Parti conservateur