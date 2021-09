Découvrez la nouvelle Programmation spéciale de l’automne des Arts de la scène

De grands noms de la chanson seront de passage dans la région durant la saison automnale, tels que Luce Dufault, le quatuor Tocadéo, le groupe Les Trois Accords et Alexandre Poulin. La relève déjà prometteuse sera également de la partie : le rappeur Souldia, le chanteur country Matt Lang, Émile Bilodeau et Ludovick Bourgeois. Le chouchou du public de l’édition 2021 de Star Académie, Guillaume Lafond, montera sur la scène de la salle Promutuel Assurance le 6 novembre.

Pour le temps des fêtes, les tout-petits seront charmés par la venue toute spéciale du vrai Père-Noël connu aussi sous le nom de Nicolas Noël. Pour les plus vieux, Noël leur sera chanté par les plus belles voix du Québec lors de la 5e édition de Noël, une tradition en chanson. Laurence Jalbert et Maxime Landry seront de la distribution. Les autres artistes seront dévoilés sous peu.

La priorité des ADLS est toujours d’assurer la sécurité des spectateurs, des artistes, des bénévoles et des employés. C’est en ayant cette priorité en tête que les jauges de la salle Edwin-Bélanger, de la Salle Promutuel Assurance et du Cabaret Cogeco ont été revues à la baisse afin de respecter la directive de la Santé publique pour les rassemblements intérieurs. Le passeport vaccinal est également exigé à l’entrée de toutes les salles des ADLS.

Les billets de la Programmation spéciale — Automne 2021 sont en vente du 22 au 24 septembre pour les membres VIP. La période de vente pour les membres Privilèges sera du 27 au 29 septembre. Enfin, l’admission générale débutera le jeudi 30 septembre dès minuit via la billetterie en ligne, au ADLS.ca/spectacles. Dès le 30 septembre, 9 h, les billets seront disponibles à la billetterie des ADLS et à ses trois points de vente des régions de Montmagny et de L’Islet : Le Jean Coutu de Montmagny, le Dépanneur Voisin de Saint-Pamphile et le Centre socioculturel Gérard-Ouellet de Saint-Jean-Port-Joli.