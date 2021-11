Défaite du Pavage Jirico 9 à 3

Dans la Ligue de hockey Côte-Sud – Coors Light, le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli a perdu sa partie face au Décor Mercier de Montmagny vendredi soir à Montmagny, par la marque de 9 à 3.

Jérémie Thibault est celui qui a ouvert la marque à 1:24 en première, suivi d’Anthony Richard qui a doublé l’avance des locaux à 9:27. Le Décor Mercier a ajouté cinq autres buts en deuxième pour mettre le match hors de portée des visiteurs. Étienne Blais a porté l’avance des Magnymontois à 3-0 dès la 42e seconde de l’engagement avant que Mathieu Bélanger ne rétrécisse l’écart 3-1 un peu moins de trois minutes plus tard.

Kevin Jalbert, Hubert Fréchette, Jérémie Thibault avec son deuxième de la rencontre et Louis David Bourgault ont marqué à tour de rôle, en un peu moins de quatre minutes, pour porter la marque 7-1 et éliminer toute chance de retour des visiteurs.

Thibault a complété son tour du chapeau à 7:52 en début de troisième et Dave Gaumond a complété la marque pour les vainqueurs à 19:19. Entre les deux, Maxime Charest et Loïc Picard ont également marqué pour le Pavage Jirico.

Au terme des rencontres du week-end, on note peu de changements au classement général du circuit qui est toujours dominé par Montmagny et Lotbinière qui ont 14 points chacun, le Décor Mercier ayant toujours un match en main. Trois-Pistoles a rejoint Saint-Charles au troisième rang, chaque équipe ayant neuf points, les Éperviers ayant un match de plus à jouer que les Fondations B.A. Saint-Joseph (8 points), Saint-Damien et Saint-Jean-Port-Joli (7 points chacun) et Sainte-Marie (6 points) ferment la marche.

Source : LHCS