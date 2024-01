Dernier blitz pour la Menuiserie communautaire du Kamouraska

La Menuiserie communautaire du Kamouraska verra le jour, ou non, dans les prochaines semaines. Une activité prévue prochainement au Camp Richelieu de Saint-Pascal doit donner le ton à l’assemblée constituante qui suivra au même endroit, deux semaines plus tard.

Julie Leclerc est optimiste. Elle est d’avis que la Menuiserie communautaire du Kamouraska se concrétisera comme attendu. Lieu et disciplines à déterminer, administrateurs à trouver, il reste encore beaucoup de ficelles à attacher pour que le rêve devienne réalité. Il n’en demeure pas moins que les choses avancent.

Dans les prochains jours, Julie Leclerc entamera une tournée intermunicipale pour informer la population sur ce projet encore à ses balbutiements. Saint-André-de-Kamouraska, Sainte-Hélène-de-Kamouraska, Saint-Pascal et Mont-Carmel ont déjà été visitées. Épicerie, dépanneur ou station-service, le lieu a peu d’importance, du moment qu’elle peut discuter avec les gens, et rallier des appuis à la démarche. « On a déjà 70 membres inscrits à l’infolettre. Tranquillement, mais sûrement, ça chemine », dit-elle.

Des cartes de membre, en vente à la Tabagie Lunik de Saint-Pascal depuis décembre dernier, ont même trouvé preneurs, et la tournée intermunicipale est l’occasion d’en vendre d’autres. Selon Julie Leclerc, les fonds sont pour le moment gardés en fiducie chez Projektion 16-35, organisme partenaire aux côtés du Centre de formation professionnelle (CFP) Pavillon-de-l’Avenir. « Avec l’achat d’une carte de membre, les gens ont accès à un rabais pour s’inscrire à la formation Initiation en charpenterie-menuiserie 1 du CFP », poursuit-elle.

Blitz

D’autres variables sont toujours en suspens pour la menuiserie communautaire. Le local qui doit accueillir le projet n’a toujours pas été arrêté, mais deux endroits ont été ciblés à Saint-Pascal, en raison de la centralité de la ville au cœur du Kamouraska. « Des discussions sont à venir avec les propriétaires », assure Julie Leclerc.

Entre-temps, un atelier blitz se tiendra au Camp Richelieu de Saint-Pascal, le samedi 3 février de 9 h à 11 h. Le déroulement de cette activité a pour but d’évoquer des idées de projets selon les différentes disciplines qui seront partie intégrante de la menuiserie communautaire. « Le bois est le point de départ du projet, mais on aimerait écouter les autres disciplines potentielles. En adoptant une vision d’économie circulaire, les possibilités sont larges. »

Assemblée constituante

L’assemblée constituante de la Menuiserie communautaire du Kamouraska suivra le jeudi 15 février de 19 h à 21 h, toujours au Camp Richelieu de Saint-Pascal. Jusqu’à maintenant, au moins trois membres auraient manifesté leur intérêt à constituer le premier conseil d’administration.

Un des souhaits évoqués par Julie Leclerc est d’avoir un conseil d’administration à la fois intergénérationnel et inclusif. L’accessibilité de la menuiserie communautaire aux aînés et aux personnes handicapées doit figurer dans la mission de l’organisme en devenir. Le projet bénéficie d’ailleurs du soutien du Carrefour 50 + du Québec, et une fois celui-ci sur les rails, Julie Leclerc ne cache pas qu’elle aimerait une collaboration avec l’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est.