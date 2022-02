Des activités littéraires à venir à la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud

L’équipe de la Médiathèque L’Héritage de L’Islet-Sud s’affaire actuellement à préparer des événements littéraires en ses murs.

Grâce au soutien financier du gouvernement du Québec et de la MRC de L’Islet dans le cadre de l’Entente de développement culturel 2021-2023, deux projets voient le jour en 2022.

Le premier, les rendez-vous littéraires permettront la rencontre de six auteurs pendant l’année. Pour débuter les rendez-vous littéraires, la Médiathèque accueillera le 19 février prochain la jeune auteure Emmy Bois qui viendra entretenir l’auditoire sur son parcours professionnel littéraire. Cet événement gratuit est ouvert à toute la population et est associé à l’ouverture officielle de la Bouquinerie de la Médiathèque pendant la journée, laquelle permet l’achat de livres usagés.

Le deuxième événement culturel à caractère littéraire aura lieu le vendredi 11 mars prochain en soirée et constitue une première dans la région. En effet, la population est invitée à assister une ligue d’improvisation littéraire réunissant deux écrivains et des comédiens spécialistes en improvisation. Appuyée par la Fondation Lire pour réussir dans sa planification, cette activité intitulée Découvrir, apprivoiser et improviser le plaisir de lire ! sera l’occasion de découvrir des extraits d’œuvres de Nicolas Paquin et de Patrick Sénécal lus par ces derniers et d’assister, par la suite, à des scènes improvisées par trois comédiens accompagnés d’un musicien. Des billets seront mis en vente prochainement.

Source : La Médiathèque