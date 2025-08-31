Publicité

Des députés au front pour VLB

Image de Marc Larouche

Marc Larouche

Mathieu Rivest et Amélie Dionne ont rencontré des membres de la famille du disparu

Même s’il n’y avait pas l’ombre d’un ministre de la CAQ, les députés de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, et de Rivière-du-Loup-Témiscouata-Les Basques, Amélie Dionne, sont allés au front, tenant à assister à l’événement.

« C’est un personnage marquant. J’ai travaillé une bonne partie de ma vie pour la culture, pour faire rayonner ce qu’on fait dans notre milieu et VLB a apporté énormément, autant au niveau du théâtre, que des éditions. Un personnage aussi politique qui apportait une certaine polémique, qui avait un regard tout à fait particulier sur notre démocratie », dit Mathieu Rivest, attribuant le refus de tenir des funérailles nationales à certaines règles du protocole de l’Assemblée nationale.

« Ils ont leur façon de faire. Mais il y aura d’autres éléments dont nous vous parlerons ultérieurement qui seront faits avec la famille et avec les élus locaux, pour souligner le départ de VLB. Ce sera à son image et celle de la région. Il a beaucoup fait pour le rayonnement régional. » Amélie Dionne attribue aussi cette décision au protocole, mais laisse aussi planer l’ombre de quelque chose de durable en hommage à Victor-Lévy Beaulieu.

« Quand j’ai appris ça, tout de suite, j’ai fait des démarches auprès de mon gouvernement pour qu’il y ait vraiment des actions concrètes de faite pour honorer sa mémoire et son œuvre. Donc aujourd’hui, le drapeau du Québec est en berne, symbole de deuil national », dit-elle.

La classe politique présente

Outre les deux députés caquistes, la classe politique était représenté entre autres par les députés Pascal Bérubé du Parti québécois et le bloquiste Maxime Banchette-Joncas. Ce dernier a proposé la mise sur pied d‘un panthéon pour honorer les grands québécois, question de dépolitiser le processus. Paul-St-Pierre Plamondon chef du Parti québécois était aussi sur place.

Mathieu Rivest, le député de la Côte-du-Sud, tenait à être présent.

 

Photos : Marc Larouche

