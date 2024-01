Des matchs à La Pocatière et à Saint-Pascal pour le baseball senior

Le baseball senior revivra dès l’été prochain au Kamouraska. L’équipe qui succédera aux Escaladeurs de La Pocatière portera le nom des Industries Desjardins du Kamouraska. Les matchs locaux seront disputés autant à La Pocatière qu’à Saint-Pascal.

L’organisation sera sous la gouverne du même groupe de bénévoles déjà derrière les Industries Desjardins de Saint-Pascal. L’équipe de junior BB, qui en sera à sa quatrième saison cet été, est d’ailleurs à la recherche d’un nouveau commanditaire majeur, en raison de la nouvelle association des Industries Desjardins à l’équipe senior.

« Piloter deux équipes, ça sera plus d’organisation, mais nos lignes directrices sont bien tracées, et on sait dans quelle direction aller. Quand on a démarré le junior double lettre, il y a quatre ans, c’était pour en venir à alimenter le senior, non pas le tuer, mais les deux équipes ont coexisté seulement une saison », a rappelé le vice-président, Anthony Pelletier.

Ce rêve de continuité est maintenant ravivé avec cette renaissance du baseball senior. Une quinzaine de joueurs réguliers devraient composer l’alignement de la nouvelle équipe, qui évoluera comme l’ancienne au sein de la Ligue Puribec.

Anthony Pelletier n’a pas souhaité s’aventurer à nommer quelques noms, se contentant de promettre une équipe de calibre en mesure de rivaliser avec les meilleures du circuit. On peut néanmoins le croire sur parole, à en juger par l’expérience du junior BB qui a remporté son premier championnat à sa deuxième année d’existence.

« Il y a une belle relève qui pousse dans la région, autant à La Pocatière qu’à Saint-Pascal. Notre principal noyau de joueurs juniors sera aussi prêt à passer senior à temps plein dans les prochaines années. Ça s’annonce prometteur », a poursuivi le vice-président.

Pas de chicanes de clochers

En adoptant le nom des Industries Desjardins du Kamouraska, la nouvelle formation désire rallier tous les supporteurs de la région, le nom Kamouraska étant jugé plus rassembleur que celui de l’une ou l’autre des deux principales villes de la MRC. Les parties locales seront néanmoins toutes disputées à La Pocatière et à Saint-Pascal, afin de rejoindre le maximum de partisans dans tout le Kamouraska. « C’est une forme de retour aux sources, car le nom Kamouraska était celui qui était utilisé jadis pour l’équipe de baseball senior, dans les années 1990 et 2000 », rappelle Anthony Pelletier.

La recherche de commanditaires occupe actuellement les bénévoles, un travail plus important que par le passé en raison des deux formations sous la même gouverne et des deux terrains locaux à pourvoir. L’organisation promet néanmoins mettre les bouchées double. Des matchs thématiques sont aussi dans la mire, afin de stimuler l’achalandage aux parties et atteindre un ratio de spectateurs comme il s’en observait jadis lors des bonnes années des Escaladeurs à La Pocatière.