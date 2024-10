Des murales dans L’Islet

La MRC de L’Islet a invité les artistes muralistes à soumettre leurs propositions pour la création de deux murales figuratives dans des établissements scolaires locaux. Ces œuvres s’inspireront du patrimoine paysager unique de la région.

Ce projet résulte d’une réflexion collaborative sur la jeunesse menée par la MRC de L’Islet, en partenariat avec divers organismes locaux, dont Apprendre autrement, l’ABC des Hauts Plateaux, le Carrefour jeunesse emploi, ainsi que les écoles secondaires La Rencontre de Saint-Pamphile et Bon-Pasteur de L’Islet. Les élèves des écoles ont également été consultés afin d’exprimer leurs besoins et leurs attentes dans le cadre de ce projet.

Les espaces à aménager et leur design ont été planifiés par la firme Fauves, dirigée par une jeune professionnelle du Kamouraska. L’objectif est de transformer ces salles en environnement confortable et inspirant, reflétant le caractère de la MRC de L’Islet, et d’ainsi renforcer le sentiment d’appartenance des jeunes à leur région, tout en leur offrant une approche créative pour découvrir leur environnement.

Le projet consiste en la création de deux murales, une pour chaque école secondaire de la MRC de L’Islet, avec des dimensions de 8 x 6 pieds et 17 x 4 pieds pour Bon-Pasteur, et 41 x 10 pieds pour La Rencontre. Les matériaux seront déterminés selon les propositions des artistes et les exigences du Centre de services scolaire. Les œuvres devront s’inspirer du patrimoine paysager de la région, et inclure une cocréation avec des élèves.