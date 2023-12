Des résultats mitigés pour l’Everest

L’Everest a disputé deux rencontres au cours de la dernière fin de semaine. L’équipe a conclu le tout de mauvaise façon échappant une avance de 3-0 pour s’incliner 6-3 contre le Collège français à Longueuil.

La rencontre a pourtant bien commencé pour la formation sudcôtoise. Andy Gagné, Dan Chrétien et Alexis Côté ont touché la cible pour donner une confortable avance après une période de jeu. Cependant, un but du Collège français (CF) lors d’un avantage numérique de l’Everest a ouvert la porte pour les locaux.

« En première période, il n’y avait pas de matchs, on était sur la rondelle; on aurait pu mener 5-0, mais on a raté des filets déserts. Oui, on s’est assis. En début de deuxième période, on aurait pu clouer le cercueil en avantage numérique, mais à la place on leur a donné un but. C’est des jeux de mollesse et le CF en a profité et c’est inacceptable. On a donné des cadeaux de Noël à la tonne », a imagé, mécontent, l’entraîneur Simon Labrecque.

Ce n’est pas la première fois que l’Everest échappe des avances. C’était notamment le cas contre les Inouks de Granby et les Panthères de Saint-Jérôme lors des dernières semaines. « On aurait mené 17-0 et on aurait échappé ce match, a précisé Labrecque. Va falloir que les gars allument et se regardent dans le miroir. Le plan de match, il est là et il faut l’exécuter 60 minutes. »

Première rencontre dans L’Islet

Vendredi soir, à Saint-Jean-Port-Joli, la formation sudcôtoise a eu le dessus par la marque de 6-2 contre les Prédateurs de Joliette. « On a joué deux superbes premières périodes, a reconnu l’entraîneur de l’Everest. Un bon début de troisième période également, mais à un moment donné on s’est endormi un peu au dernier tiers. »

Dan Chrétien a fait plaisir aux amateurs l’isletois en réalisant son premier tour du chapeau dans le circuit Figsby. En plus d’avoir contribué à deux filets de Chrétien, Julien Hébert a également touché la cible pour franchir le plateau des 40 points cette saison.

Alexandre Lauzier a fermé la porte aux Prédateurs en étant parfait lors des 50 premières minutes de jeu. Le Pistolois a vu les Prédateurs le priver d’un jeu blanc alors qu’il restait moins de huit minutes à disputer. « Samedi passé, on les avait moins vus au niveau du sommaire, mais ce soir, toute une performance, a raconté Labrecque. Dan Chrétien a fait tout un beau jeu notamment sur le but de Julien Hébert. Quand ces joueurs jouent de la bonne façon, on peut espérer une victoire. »

L’organisation de l’Everest tient à remercier les partisans de la MRC de L’Islet qui se sont déplacés dans le cadre de la joute. Le tout a été organisé en partenariat avec le député Mathieu Rivest. Il s’agissait d’un match thématique afin de souligner l’importance de l’immigration dans la MRC de L’Islet.

Au niveau des absences, Elliot Chaput est sur un retour progressif. Il devrait avoir droit au contact au cours de la semaine. Pour sa part, Félix Gagnon devra prendre son mal en patience jusqu’au retour des Fêtes.

La Côte-du-Sud passera la prochaine fin de semaine à la maison en accueillant le Phoenix de Montréal, vendredi à 19 h 45. L’Everest conclura sa fin de semaine contre les Rangers de Montréal dimanche à 14 h.

Source : L’Everest de la Côte-du-Sud