Deux courses à l’horaire ce week-end pour Simon Dion-Viens

« Lors du dernier week-end de course, nous avons prouvé une fois de plus que nous pouvons être rapides et rouler aux avant-postes dans la série NASCAR Procam Supertruck. Par contre, nous avons connu une crevaison durant le programme final et endommagé légèrement notre véhicule. Heureusement, les membres de mon équipe ont fait un excellent travail de réparation et nous comptons bien être encore plus rapides cette fin de semaine », affirme Simon avec optimisme.