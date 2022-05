Deux médailles d’or à Phoenix pour Benjamin Ouellet

Deux étoiles brillaient à Phoenix les 21 et 22 mai derniers. Il y avait bien sûr le soleil, omniprésent comme toujours dans la capitale de l’Arizona, mais aussi le coureur de Saint-Pascal souffrant d’une déficience visuelle, Benjamin Ouellet, qui a ébloui une fois de plus en remportant deux médailles d’or au 800 et au 1500 m.