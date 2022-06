Deux nouveaux Marqueurs-Familles pour Rivière-Ouelle

L’inauguration de ces deux Marqueurs-Familles porte le nombre à neuf pour tout le Kamouraska et la Grande-Anse. Six d’entre eux se trouvent à Rivière-Ouelle, signe que la municipalité a été la terre d’ancrage de plusieurs colons qui se sont ensuite dispersés aux quatre coins de l’Amérique.

Le premier, le Marqueur Dubé-Campion a été installé à proximité de la terre ancestrale de Mathurin Dubé et Marie Campion à l’intersection de la route 132 et du chemin de la Petite-Anse. Le second, le Marqueur Thiboutot-Boucher, a été érigé en bordure de la caserne de pompiers de la Municipalité sur le chemin du Haut-de-la-Rivière, près de ce qui était à l’origine les terres de Jacques Thiboutot et Marie Boucher.