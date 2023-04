Deux nouvelles équipes pour la LBDK

La ligue de balle donnée du Kamouraska (LBDK) procède à une autre expansion cette année. Elle va accueillir deux nouvelles équipes : Saint-Alexandre-de-Kamouraska et Saint-Gabriel-Lalemant. Dans le cas de cette dernière, il s’agit d’un retour dans la LBDK après une absence de quatre ans. Pour la première fois dans l’existence de la LBDK, tout le territoire du Kamouraska sera représenté, avec, d’ouest en est, des clubs à La Pocatière, Saint-Gabriel-Lalemant, Saint-Pacôme, Saint-Philippe-de-Néri (champions en titre), Saint-Bruno-de-Kamouraska (deux équipes), Saint-Pascal, Sainte-Hélène-de-Kamouraska et Saint-Alexandre-de-Kamouraska. Les neuf équipes disputeront un calendrier de douze parties suivies de trois rondes de séries. Rappelons que la LBDK a été fondée en 2016 par Louis-Martin Hénault et Mathieu Landry, responsables respectivement des équipes de Saint-Pascal et de Sainte-Hélène-de-Kamouraska. Suivez les activités de la ligue au lbdk.ca et sur la page Facebook : Ligue de balle donnée du Kamouraska Provigo.