Deuxième édition de la Classique hivernale Saint-Alexandre-de-Kamouraska

L’Association du développement et du loisir (ADEL) de Saint-Alexandre-de-Kamouraska, le programme de hockey scolaire des Voisins du Kamouraska, en collaboration avec la Municipalité de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et tous ses partenaires, vous convient à la 2e édition de la Classique hivernale qui aura lieu les 20 et 21 janvier 2023.

Après une première édition réussie en 2022, malgré les caprices de dame nature, le comité organisateur est fier de confirmer la tenue de cette 2e édition. L’évènement qui se déroulera sur deux jours permettra aux gens de Saint-Alexandre de profiter d’une belle activité hivernale et d’encourager de jeunes passionnés de hockey du grand Kamouraska. Le vendredi soir, de jeunes joueurs de la municipalité (hockey parascolaire) seront invités à participer à une pratique en compagnie des joueurs des Voisins. Tous les citoyens seront ensuite conviés à une soirée festive « disco patin ». Le samedi, les joueurs des catégories M11, M13, M15 et M18 seront à l’honneur et présenteront quatre matchs. C’est plus de 120 joueurs qui seront réunis pour vivre cette expérience inoubliable sous la superbe patinoire couverte de Saint-Alexandre.

L’accès aux activités est gratuit et vous pourrez profiter des locaux municipaux pour venir vous réchauffer. Un service de bar sera disponible et des breuvages chauds seront offerts. Les activités auront lieu au complexe sportif ainsi qu’au Complexe municipal. Pour informations, communiquez par courriel : thox7@hotmail.com ou beaumontm@csskamloup.gouv.qc.ca.

Source : ADEL