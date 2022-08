Dion-Viens une fois de plus sur le podium à l’Autodrome Chaudière

Simon Dion-Viens était en piste le 27 août pour l’avant-dernière course de la saison de la série NASCAR Truck à l’Autodrome Chaudière.

Au volant de la camionnette 37 aux couleurs de Castrol Canada et soutenue par Rivère-du-Loup Mitsubishi, Témis Chrysler, Rousseau Métal et Bumper to Bumper Lévis, le pilote du Kamouraska a été en mesure d’effectuer une belle remontée pour grimper une fois de plus sur le podium. Parti de la septième position après les qualifications, il a finalement pris le deuxième rang au fil d’arrivée.

« Je suis très fier du travail accompli par tous les membres de l’équipe. Nous montrons beaucoup de régularité depuis le début de la saison et notre camionnette est performante et rapide à chaque programme de course. Nous allons continuer de travailler sur notre bolide afin d’être encore plus rapides lors du dernier programme de la saison le 10 septembre prochain. »