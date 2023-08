Émilie St-Pierre nommée directrice générale de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent

Le président de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent, M. Louis-Marie Bastille, annonce la nomination d’Émilie St — Pierre au poste de directrice générale en remplacement de Mme Lucille Porlier qui assumait cette fonction depuis plus de 31 ans. Mme St-Pierre entrera en fonction le 2 octobre prochain.

Bachelière en récréologie depuis 2005, Mme St-Pierre était coordonnatrice communautaire au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Rimouski, et ce, pendant 12 ans. Depuis près de trois ans, elle occupe le poste de directrice générale adjointe à la programmation sportive et aux services aux participants du Comité organisateur de la 57e Finale des Jeux du Québec tenue à Rimouski au cours des derniers jours. Ses divers emplois lui ont permis d’acquérir une expérience dans la gestion, la mobilisation des équipes et le développement de partenariats.

« Il est certain que ce sera un grand changement pour Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent puisque Mme Lucille Porlier en a été la directrice générale pendant 31 ans. Elle a su, au fil des ans, bâtir une organisation reconnue dans différents réseaux. Toutefois, l’heure de la retraite a sonné pour cette dernière et elle assurera un transfert des dossiers au cours du mois d’octobre. Le personnel en place ainsi que les membres du conseil d’administration apporteront également à Mme St-Pierre tout le soutien nécessaire afin que le changement de direction générale puisse se faire dans les meilleures conditions possibles », indique le président de Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent, M. Louis-Marie Bastille.

Source : Loisir et Sport Bas-Saint-Laurent