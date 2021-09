Enfin une nouvelle saison pour l’Everest

Le vendredi 10 septembre dernier, L’Everest amorçait sa saison régulière à Princeville contre le Titan. Les hommes de Steve Cantin se sont inclinés 6-4. Ensuite, le samedi, la population de la Côte-du-Sud a retrouvé, après une longue pause forcée, son équipe de la Ligue Hockey Junior AAA du Québec (LHJAAAQ). L’Everest de la Côte-du-Sud recevait la visite de la nouvelle équipe du circuit, les Condors de Beauce-Appalaches, dirigé par Pier-Alexandre Poulin. L’Everest s’est incliné 7-4 lors de ce match d’ouverture à domicile.

En effet, l’Everest a commencé sa saison à domicile face aux Condors de la Beauce-Appalaches et devant 302 partisans à l’aréna de Montmagny. Dès la troisième minute de jeu, Alexis Côté alimente Alex Côté pour ouvrir la marque de l’équipe locale. Cependant, la première période a été dominée par les Condors qui ont marqué à trois reprises dans le filet du numéro 33, le gardien de but Thomas Boucher. Deux des trois buts adverses ont été comptés lors d’avantages numériques.

En début de deuxième période, les Beaucerons et les Sudcôtois se sont échangé trois buts dans l’espace d’une même minute. Coup sur coup, Julien Létourneau (Condors), Alexis Côté (2) et Dylan Champagne (Condors) ont compté pour porter la marque à 5-2 pour les visiteurs. L’Everest a su profiter d’un avantage numérique. C’est Alex Labbé qui a trouvé le fond du filet avec l’assistance de ces collègues Tommy Cormier et Charles-Antoine Element. Les Condors ont su terminer la période en faisant vibrer les cordages et en portant la marque à 6-3. La troisième période a vu un but de chaque côté se marquer. Samy Paré a compté pour une seconde fois dans la rencontre. Pour l’Everest, c’est le vétéran de trois saisons, Mathis Chouinard, qui marque son premier but de la saison. La marque finale de ce match d’ouverture à l’aréna de Montmagny est de 7-4.

La première partie de la saison s’est déroulée la veille, contre le Titan, à Princeville. L’Everest s’est incliné 6-4 lors de ce tout premier match de la saison.

L’équipe de la Côte-du-Sud tentera de reverser la vapeur de ce premier week-end lors de son prochain match. Le vendredi 17 septembre, à 19 h 45, les Panthères de Saint-Jérôme seront les visiteurs à l’aréna de Montmagny. Les partisans peuvent se procurer les billets le soir même du match, à la billetterie de l’aréna de Montmagny. Le passeport vaccinal est exigé pour tous les spectateurs.

Source : Everest