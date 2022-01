Escaladeurs de La Pocatière : Démission en bloc du conseil d’administration du club de baseball

Les cinq membres du conseil d’administration du club de baseball sénior de La Pocatière, qui s’aligne au sein de la ligue Puribec, ont démissionné en bloc. Ils disent ne pas se retrouver au sein de la direction que prend la ligue.

Selon le président démissionnaire Éric Miville, tous les membres du CA préféreraient œuvrer au sein d’une ligue plus « locale » avec des joueurs de la place et dans des moyens financiers accessibles.

« Plusieurs permissions qui se sont données au fil du temps faisaient qu’on ne s’y reconnaissait plus », a-t-il dit en entrevue au Placoteux. Il cite en exemple la permission de l’équipe d’aller chercher cinq joueurs de l’extérieur. Des joueurs difficiles à trouver, qui ont un coût, selon lui.

« Payer un joueur 300 $ ou 400 $ de la partie, de notre côté, c’est dur à supporter, estime-t-il. Nous n’aimons pas la direction que prenait la ligue. Et jumeler du junior avec du sénior, ce n’est pas possible », poursuit-il.

Il fait le parallèle avec ce qu’ont vécu les équipes locales de hockey sénior à La Pocatière et Saint-Pascal. Elles s’alignaient dans la ligue de hockey Côte-du-Sud, mais s’y retrouvaient moins. De retour dans une ligue plus « locale », soit la Ligue sénior du KRTB, les joueurs et organisateurs sont plus heureux.

« Je souhaite vivement qu’il y ait du baseball à La Pocatière. Si d’autres veulent continuer ou prendre la suite, il n’y a aucun problème », a conclu Éric Miville.

Réaction de la ligue

Le président de la ligue Denis Bérubé veut à tout prix que le baseball sénior continue au Kamouraska. « Je les remercie (NDLR : les membres du CA) de nous avoir avisés. Ça nous donne du temps pour trouver d’autres gens pour reprendre l’équipe. Le bassin du Kamouraska a un potentiel incroyable. On veut que ça continue », a-t-il commenté.

Il estime que la ligue a proposé et accordé plusieurs solutions. Denis Bérubé croit que l’image d’une ligue Puribec qui serait rendue une ligue de joueurs importés est fausse, car 95 % des joueurs seraient des « locaux ».

Pour ce qui est de la cohabitation des équipes sénior et junior, une réflexion s’imposerait. On compte trois équipes de baseball « junior » au Bas-Saint-Laurent — où les « jeunes » peuvent jouer jusqu’à 23 ans — et six équipes « sénior ». « Il y a peut-être une prise de conscience à faire. Peut-être la solution serait une seule équipe junior avec les meilleurs joueurs ? », questionne-t-il.

Des approches ont été faites pour que le baseball sénior continue avec un autre conseil d’administration à La Pocatière.