Everest : Une première fin de semaine parfaite

Pour la première fois de la saison, l’Everest a réussi une fin de semaine parfaite en récoltant deux victoires en autant de rencontres.

L’Everest complétait son programme de la semaine en se déplaçant à Montréal pour y affronter les Shamrocks de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal. La troupe de Steve Cantin est revenue de l’arrière à deux reprises dimanche pour l’emporter 8-4.

Au cours de la période médiane, l’Everest a explosé offensivement en inscrivant six buts. Mathieu Thibault et Félix Riverin ont inscrit leur premier filet dans le circuit Figsby. Quant à lui, Jacob Lavallée a réussi ses deux premiers buts de la saison.

Dans tout ce buffet offensif, Mathis Demers a concrétisé un premier tour du chapeau en carrière. Le Magnymontois Vincent Boulet s’est également joint au festin.

C’est la sixième fois de son histoire que la Côte-du-Sud enfile huit buts en saison régulière. Le tout conclu une fin de semaine où les premières réalisations ont été à l’honneur, et ce, dès le match de vendredi.

Soirée de premières vendredi soir

L’Everest disputait pour la première fois une rencontre avec le troisième chandail de l’organisation qui souligne le 375e anniversaire de la Seigneurie de la rivière du sud. La Côte-du-Sud a saisi l’opportunité de remporter son premier match de la saison par la marque de 6 à 5 face aux Prédateurs de Joliette.

Pour l’occasion, Vincent Boulet a profité de la soirée de vendredi soir pour enfiler son premier filet en carrière dans la Ligue de hockey junior du Québec. Adam Veilleux a lui réussit son premier de la saison. Les deux se sont postés devant le gardien adverse pour dévier la rondelle.

De plus, dans la foulée, Alex Labbé poursuit sur son excellente lancée de début de saison en réalisant un tour du chapeau dans la rencontre.

« Les joueurs qui étaient dans le chandail ont bien appliqué le plan de match et nos vétérans jouent de plus en plus de la bonne façon. Je n’ai rien à reprocher en général », tranchait l’entraîneur-chef Steve Cantin.

Le jeu physique s’est animé à mi-chemin en période médiane. Les coups d’épaules ont commencé à être distribués. Les disputes ont augmenté jusqu’à ce que Mathis Chouinard et Marc-Antoine Pouliot s’invitent mutuellement à danser. Dans la foulée, Mathis Demers et Alexandre Gauthier ont tenté d’imiter leurs coéquipiers sans succès.

La prochaine joute de l’Everest sera le vendredi 1eroctobre à 19 h 45. Les Braves de Valleyfield seront de passage dans la région.

L’Everest rappelle que l’organisation peut autoriser 500 spectateurs dans l’enceinte. Ces derniers doivent être répartis en deux sections de 250 spectateurs.

Source : L’Everest