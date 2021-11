Guylaine Tanguay à La Pocatière

La Corporation régionale de la Salle André-Gagnon et Hydro-Québec présentent le spectacle À deux mètres du bonheur de Guylaine Tanguay le samedi 27 novembre à 20 h.

Guylaine Tanguay propose un moment unique en cette période de pandémie. Accompagnée de son guitariste, elle fera vivre toutes sortes d’émotions avec des chansons que nous aimons depuis toujours.

Grâce à son immense talent, sa persévérance et son énergie contagieuse, elle s’est bâtie un nom et une crédibilité des plus solides dans l’univers country québécois. Elle est aujourd’hui l’artiste la plus en demande dans les festivals à travers sa province. Son nom circule même jusqu’à Nashville, Tennessee, capitale mondiale de la musique country.

Les billets sont disponibles au www.salleandregagnon.com, au 1 866 908-9090 et chez Métro Plus Lebel de La Pocatière.