Hockey junior : Deux kamouraskois repêchés par les Sea Dogs

Pour Jacob Beaulieu, c’est aussi un rêve qui devient réalité. À 16 ans, l’adolescent qui doit entamer sa 5 e secondaire à l’automne a l’âge minimal requis pour joindre une équipe de la LHJMQ. Depuis quelques années, il évoluait au sein de la structure des Albatros du Collège Notre-Dame à Rivière-du-Loup. S’il joint l’équipe des Sea Dogs, il devra toutefois poursuivre sa scolarité en anglais à Saint John. « Je me débrouille bien en anglais, ça devrait aller. Ça sera un bon défi de conjuguer école et hockey, mais je sais qu’on est bien encadré dans le junior majeur pour y arriver », a-t-il déclaré.

Rien n’est toutefois joué pour Louis et Jacob pour qui ce repêchage constitue en quelque sorte une première étape. Le camp d’entraînement qui débutera le 14 août fera foi de tout. Autant Louis que Jacob ne tiennent pas cette étape pour acquise. Les deux s’entraînent de façon quotidienne depuis le début de l’été, supervisés par des professionnels du domaine, dans le but de se démarquer au camp d’entraînement et être invités à joindre l’équipe à l’automne. « Je veux montrer ce que je suis capable de faire, être intense sur la glace, mais en même temps je ne veux pas me mettre trop de pression. Je prends ça un jour à la fois », dit réalistement Louis Dumais, qui n’a pas annulé son inscription au Cégep de Granby l’automne prochain.

Jacob Beaulieu a aussi la même approche et comprend bien la chance que représente ce repêchage par les Sea Dogs, gagnants de la Coupe Memorial lors de la dernière saison, et dont la formation est à une étape de renouvellement de ses joueurs après quelques départs dans les derniers mois. « Les jeunes ont tous le même rêve : jouer aux côtés des plus grands. En travaillant le plus possible, c’est comme ça qu’on peut y arriver. Se faire repêcher par le hockey junior majeur, c’est une chance de plus pour se rapprocher des pros », conclut-il.