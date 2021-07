Jeux du Québec : Deux journées sportives pour revivre la Finale de 1971

Du 14 au 22 août 1971, Rivière-du-Loup accueillait la toute première Finale des Jeux du Québec. Un événement sans précédent, qui a marqué la mémoire collective louperivoise.

Alors que la ville se prépare activement à accueillir la 56eédition en mars prochain, le Comité organisateur de la 56e Finale des Jeux du Québec – Rivière-du-Loup 2022 (COFJQ – 2022) souligne ce 50eanniversaire avec deux grandes journées sportives les samedis 14 et 21 août, aux endroits mêmes où se sont déroulées les épreuves 50 ans plus tôt. Ouvertes à tous, ces journées animées seront placées sous le signe du sport, du souvenir et du plaisir, pour replonger les Louperivois au cœur de la première Finale des Jeux du Québec. La mascotte Lou ne manquera pas de venir s’y dégourdir, elle aussi, pour le plus grand bonheur des petits et des grands.

Athlétisme

Aménagée pour les Jeux de l’Est de 1970, la piste d’athlétisme de Rivière-du-Loup a accueilli la cérémonie d’ouverture et les épreuves d’athlétisme de la première Finale des Jeux du Québec. Le samedi 14 août 2021 de 9 h à 16 h, 50 ans jour pour jour après ces événements historiques, la piste d’athlétisme et les espaces alentour seront transformés en un vaste terrain de jeu où la population sera invitée à bouger et à découvrir diverses disciplines au programme de la Finale de 1971, dont le vélo, le lancer du poids et du javelot, la course de haies et le saut en hauteur et en longueur.

Neuf stations sportives seront animées par des bénévoles et employés du COFJQ – 2022. Cette journée est rendue possible grâce à la collaboration de différents partenaires, soit la Ville de Rivière-du-Loup, l’École secondaire de Rivière-du-Loup, le Club Filoup et le supermarché IGA Rivière-du-Loup.

Volleyball

La base de plein air de Pohénégamook accueillait, en 1971, toutes les épreuves nautiques de la Finale, dont le ski nautique, la voile, le canot et le kayak. En 2021, elle sera notamment le théâtre d’un tournoi de volleyball de plage épique, le samedi 21 août de 8 h 30 à 17 h

Réparti sur quatre terrains, le tournoi sera ouvert à trois catégories (3 contre 3 mixte, 2 contre 2 féminin et 4 contre 4 participatif mixte). Les équipes gagnantes remporteront une bourse en argent ou des prix de participation. Les étudiants-athlètes du Cégep de Rivière-du-Loup, représentants des Portageurs, seront de la partie dans le cadre de leur camp d’entraînement estival.

En marge du tournoi, un atelier d’initiation sera d’ailleurs proposé à tous ceux qui désirent découvrir le volleyball. Le nombre de participants au tournoi étant limité, les amateurs sont invités à s’inscrire via ce formulaire en ligne : https://form.jotform.com/212024630197044.

Le paiement s’effectuera en argent sur place, le matin même. Il est à noter que les membres du Fan Club 2021 bénéficient d’un tarif privilégié pour l’inscription au tournoi.

Mentionnons également qu’un tarif journalier s’applique pour avoir accès au site du Camping Plage Pohénégamook. Ce tarif est réduit de moitié pour les participants au tournoi.

En clin d’œil au volet nautique de la Finale de 1971, des embarcations (canots, kayaks, planches à pagaie) seront disponibles en location sur place, et ce gracieusement pour les membres du Fan Club 2021 (valeur de 20 $ pour les non-membres).

Le COFJQ – 2022 remercie les partenaires qui rendent l’organisation de cette deuxième journée possible : Camping Plage Pohénégamook, l’URLS du Bas-Saint-Laurent, les Portageurs du Cégep de Rivière-du-Loup et la Ville de Pohénégamook.

Au programme aussi, en plus des nombreuses activités sportives prévues : musique, collations santé, distribution de la deuxième carte sportive de la collection de Lou, rencontre avec la mascotte et autres surprises. En cas de pluie, les activités seront annulées. Un avis sera diffusé le matin même sur la page Facebook de la Finale et sur les événements Facebook dédiés.

Ces journées sportives s’inscrivent dans la programmation du 50e anniversaire de la première Finale des Jeux du Québec. Pour consulter la programmation complète : https://rdl2022.jeuxduquebec.com/fr/page/programmation.html.